Im Südosten von Myanmar haben offenbar rund 3.000 Flüchtlinge die Grenze zu Thailand überquert.

Sie brachten sich lokalen Medienberichten zufolge vor Luftangriffen des myanmarischen Militärs auf bewaffnete Kämpfer in der Region Karen in Sicherheit. Zuvor hatte die Armee eine Trauergemeinde während einer Beerdigung beschossen. Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur Reuters, der Angriff habe sich in Bago in der Nähe der Metropole Yangon ereignet. Verletzt worden sei niemand. Beigesetzt wurde eines der insgesamt 114 Todesopfer der Militärgewalt gestern in Myanmar.



Aus zwölf Ländern erging ein gemeinsamer Protest gegen das Vorgehen der Armee in Myanmar. Für Deutschland unterzeichnete der Generalinspekteur der Bundeswehr, Zorn, eine Erklärung, in der es heißt, ein professionelles Militär folge internationalen Verhaltensstandards.

