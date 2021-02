Angesichts anhaltender Proteste verschärft die Militärführung in Myanmar ihr Vorgehen gegen die Demonstranten. In Mandalay wurden zwei Menschen durch Polizeischüsse getötet. Landesweit gab es zahlreiche Verletzte. Beobachter fürchten eine gewaltsame Niederschlagung der Protestbewegung.

Nach Berichten örtlicher Medien hatten Polizisten in Mandalay, der zweitgrößten Stadt des Landes, mit scharfer Munition auf die Demonstranten geschossen. Zudem sollen mehrere Protestierende schwer verletzt worden sein. Die Schüsse fielen in der Nähe einer Hafenanlage. Dort hatten sich Dockarbeiter der landesweiten Bewegung für zivilen Widerstand angeschlossen und waren in einen Streik getreten.



Demonstriert wurde in mehreren Städten Myanmars. In Yangon und Naypyitaw gingen vor allem junge Menschen auf die Straße, um an eine Demonstrantin zu erinnern. Die junge Frau war gestern ihren Verletzungen erlegen. Sie war vor einer Woche bei einer Kundgebung durch einen Kopfschuss verletzt worden.



Das Militär hatte am 1. Februar die Regierung gestürzt und die De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi festgenommen. An dem Tag hätte das im November neu gewählte Parlament zu seiner ersten Sitzung zusammenkommen solle. Suu Kys Partei Nationale Liga für Demokratie hatte die Wahl gewonnen. Das Militär spricht von Betrug.



Inzwischen hat auch der Prozess gegen Suu Kyi begonnen. Ihr wird unter anderem vorgeworfen, gegen das Katastrophenschutzgesetz verstoßen zu haben. Im Falle einer Verurteilung drohen der Friedensnobelpreisträgerin mehrere Jahre Gefängnis.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.