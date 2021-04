Die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Bachelet, warnt mit Nachdruck davor, dass sich die Krise in Myanmar so entwickeln könnte wie der Krieg in Syrien.

Bachelet erklärte, auch in Syrien habe das Militär im Jahr 2011 mit unnötiger Gewalt auf friedliche Proteste reagiert. Nach anhaltender Unterdrückung hätten zunächst einige Menschen zu Waffen gegriffen, bis schließlich das ganze Land in eine Spirale der Gewalt geraten sei. Die Staatengemeinschaft müsse dafür Sorge tragen, dass sich in Myanmar nicht die tödlichen Fehler wiederholten, die damals in Syrien begangen worden seien. Das Militär in Myanmar müsse vollständig von Waffen und Finanzen abgeschnitten werden.



In dem asiatischen Land geht die Armee seit einem Militärputsch im Februar mit zunehmender Gewalt gegen Demonstrierende vor. Mehrere hundert Menschen wurden nach Angaben der Hilfsorganisation AAPP getötet.

