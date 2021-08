Die Vereinten Nationen haben die Verlängerung des Ausnahmezustands in Myanmar kritisiert.

Die Maßnahme führe nicht in die richtige Richtung, sagte ein Sprecher der Vereinten Nationen in New York. Er forderte die Rückkehr zur Demokratie in Myanmar, die Freilassung aller politischen Gefangenen und ein Ende der Gewalt. Seit Februar seien mindestens 930 Menschen durch die Gewalt der Junta ums Leben gekommen.



Das Militär hatte am Wochenende - ein halbes Jahr nach der Machtübernahme in dem südostasiatischen Land - angekündigt, dass es erst im August 2023 Neuwahlen geben solle.

