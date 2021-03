Die UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet hat die Militärjunta in Myanmar aufgefordert, die brutale Unterdrückung der Bevölkerung zu beenden.

Seit dem Militärputsch am 1. Februar seien mindestens 54 Menschen bei Protesten getötet und 1.700 weitere inhaftiert worden, erklärte Bachelet. Das Militär müsse aufhören, Protestierende zu ermorden und zu inhaftieren. Es sei abscheulich, dass mit scharfer Munition auf friedliche Demonstranten geschossen werde. Bachelet rief zudem alle, die über Informationen und Einfluss verfügten, dazu auf, sich an den internationalen Bemühungen zu beteiligen, das Militär für die schweren Menschenrechtsverletzungen zur Verantwortung zu ziehen.



Auch Bundesaußenminister Maas zeigte sich erschüttert über die Gewalt in Myanmar. Er forderte die Junta auf, eine demokratische Entscheidung zu akzeptieren.

