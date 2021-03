Der UNO-Sicherheitsrat in New York hat sich bei seinen Beratungen über die Lage in Myanmar nicht auf Strafmaßnahmen gegen die Militärführung einigen können.

Laut Diplomaten verurteilte das Gremium zwar die Gewalt in Myanmar gegen friedliche Demonstranten . Wegen der ablehnenden Haltung Chinas, Russlands, Indiens und Vietnams sah der Sicherheitsrat jedoch davon ab, die Machtübernahme durch das Militär als Putsch zu verurteilen und mit möglichen weiteren Maßnahmen zu drohen.



Die USA hatten in der vergangenen Woche ihre Sanktionen gegen die Militärdiktatur in Myanmar verschärft. Die Strafmaßnahmen sollen unter anderem den Export von Gütern verhindern, die für militärische Zwecke genutzt werden könnten. Auch die Europäische Uion hatte nach dem Putsch Sanktionen gegen die Militärführung in Myanmar beschlossen und die Entwicklungshilfe für das Land eingefroren.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.