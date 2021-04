Der UNO-Sicherheitsrat hat den Einsatz von Gewalt gegen friedliche Demonstranten in Myanmar verurteilt.

In der einstimmig in New York angenommenen Erklärung wird der "Tod" hunderter Zivilisten angeprangert, untern denen sich auch Frauen und Kinder befunden hätten. Man sei tief besorgt über die sich schnell verschlechternde Lage in dem südostasiatischen Land. Der Sicherheitsrat hatte seit Mittwoch auf Antrag Großbritanniens um eine gemeinsame Erklärung gerungen. Nach Angaben von Diplomaten verhinderte China eine auch nur indirekte Androhung von Sanktionen gegen die Junta. Auch habe Peking durchgesetzt, dass nicht von der "Tötung" sondern vom "Tod" hunderter Zivilisten die Rede ist. Die Proteste in Myanmar richten sich gegen den Armeeputsch Anfang Februar. Die Demonstrierenden fordern eine Rückkehr zur Demokratie und die Freilassung der entmachteten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi.



Am vergangenen Wochenende hatte die Militärgewalt bei landesweiten Protesten das bislang größte Ausmaß erreicht. Insgesamt wurden in dem Konflikt schon mehr als 500 Menschen getötet.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.