Der UNO-Sicherheitsrat in New York hat die Gewalt gegen friedliche Demonstranten in Myanmar verurteilt.

In einer Erklärung ruft das Gremium der Vereinten Nationen die Armee zu äußerster Zurückhaltung auf und fordert die Freilassung politischer Gefangener. Auf Strafmaßnahmen gegen die Militärführung konnten sich die Vertreter nicht einigen.



Die US-Regierung kündigte weitere Sanktionen an. So werden zwei erwachsene Kinder des Militär-Chefs auf eine schwarze Liste gesetzt. Washington hatte nach dem Putsch Anfang Februar bereits Exportbeschränkungen erlassen. Zudem wurden Sanktionen gegen mehrere Mitglieder des Führungsapparats in Myanmar verhängt.



Unterdessen sind bei Demonstrationen in Myanmar mindestens sechs weitere Menschen getötet worden. Dies meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf lokale Medien und Augenzeugen.

