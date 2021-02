Der UNO-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in Myanmar, Andrews, hat gezielte Sanktionen gegen die Militärjunta in dem Land gefordert.

Die Vereinten Nationen müssten ein Waffenembargo verhängen und Entwicklungshilfe an zivile Organisationen leiten, sagte Andrews in einer Sondersitzung des UNO-Menschenrechtsrates in Genf. Der Umsturz durch das Militär sei ein unerhörter und illegaler Akt. Auch Vertreter der Europäischen Union verurteilten den Militärputsch. Der chinesische Abgesandte betonte, bei den Geschehnissen in Myanmar handle es sich um innere Angelegenheiten des Landes. Die Regierung in Peking sei aber bemüht, zu einer Normalisierung der Situation beizutragen.



In Myanmar gingen die Sicherheitskräfte erneut mit Gewalt gegen Demonstrierende vor. Nach dem Militärputsch am 1. Februar gibt es inzwischen täglich Massenproteste in mehreren Städten des Landes.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.