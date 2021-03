Die gewaltsame Niederschlagung von Protesten in Myanmar ruft zunehmend die internationale Politik auf den Plan.

Der UNO-Sonderberichterstatter für Myanmar, Andrews, bezeichnete das Vorgehen der Militärregierung als Massenmord. Es sei an der Zeit für die Welt einzugreifen. Andrews schlug ein internationales Treffen zu Myanmar vor, um etwa Waffenlieferungen in das Land zu stoppen oder die Finanzströme an die Militärs versiegen zu lassen. Auch US-Außenminister Blinken bezeichnete die Militär-Regierung in Myanmar als Terrorregime. Er sagte in Washington, die gewaltsame Niederschlagung von Protesten habe gezeigt, dass die Junta im Interesse einiger Weniger das Leben von Menschen opfern wolle.



Gestern war es beim gewaltsamen Vorgehen der Armee zu der bisher blutigsten Eskalation seit dem Putsch vor kanpp zwei Monaten gekommen. Dabei sollen in mehreren Städten insgesamt 110 Menschen getötet worden sein. Im Internet sind Videos zu sehen, wie Soldaten mit scharfer Munition gezielt auf Menschen schießen.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.