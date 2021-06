Die UNO-Vollversammlung hat ein Waffenembargo gegen Myanmar gefordert.

119 Länder stimmten für eine Resolution, die den Militärputsch in dem Land verurteilte. Belarus stimmte dagegen. 36 Länder enthielten sich. Die Resolution soll erwirken, dass der demokratische Übergang in Myanmar wiederaufgenommen wird.



Die Resolution ergab sich aus Verhandlungen einer Gruppe, die aus der EU und westlichen Ländern sowie südasiatischen Staaten von Asean bestand. Zu Asean gehört auch Myanmar.



Bei dem Militärputsch am 1. Februar war die Regierungspartei von Aung San Suu Kyi von der Macht verdrängt worden. Suu Kyi kam unter Hausarrest. Das Militär ging brutal gegen Demonstranten vor, die ein Ende der Militärregierung fordern.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.