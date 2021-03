In Myanmar hat die im Untergrund agierende Zivilregierung zu neuen Protesten gegen das Militärregime aufgerufen.

Myanmar erlebe gerade seine dunkelste Zeit, erklärte der ehemalige Parlamentspräsident Than in einem Video. Die Menschen sollten mit ihrer Unbesiegbarkeit Widerstand leisten und weiter gegen die unrechtmäßige Diktatur auf die Straße gehen. Than gehört der Nationalen Liga für Demokratie, der Partei der abgesetzten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi, an. Nach dem Putsch am 1. Februar schloss er sich mit anderen im November gewählten Abgeordneten zusammen, um sich der Militärregierung entgegenzustellen.



In der myanmarischen Stadt Bago ist es gestern zu erneuten Demonstrationen gekommen. Lokale Medien berichten von mindestens zwei Toten und zahlreichen Verletzten.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.