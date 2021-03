US-Präsident Biden hat das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte in Myanmar gegen Demonstranten scharf verurteilt.

Es sei absolut abscheulich, erklärte Biden. Auf die Frage nach möglichen Sanktionen und einer Reaktion der US-Regierung auf die Gewalt sagte der Präsident, man arbeite gerade daran.



Am Samstag waren in Myanmar nach UNO-Angaben mehr als 100 Menschen von Sicherheitskräften getötet worden. In einheimischen Medien war von 114 Toten die Rede. Der EU-Außenbeauftrage Borrell sprach von einem Tag des Grauens und der Schande. Auch er kündigte weitere Sanktionen gegen das Militärregime in Myanmar an.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.