Nach dem Putsch in Myanmar hat die US-Regierung zehn führende Militärangehörige und drei mit den Streitkräften verbundene Unternehmen mit Sanktionen belegt.

Betroffen sind unter anderem der Anführer der Putschisten, Min Aung Hlaing, sein Stellvertreter Soe Win sowie der neue Verteidigungsminister Mya Tun Oo, wie das Finanzministerium in Washington erklärte. Wegen Verbindungen zur Militärführung werden zudem drei Bergbau- und Juwelenunternehmen mit Sanktionen belegt. US-Präsident Biden hatte die Sanktionen am Mittwoch angekündigt.



Finanzministerin Yellen sagte, die USA seien bereit, weitere Sanktionen zu verhängen, falls die Generäle in Myanmar nicht einlenken sollten.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.