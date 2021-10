Die USA stufen die jüngsten Entwicklungen in Myanmar als "besorgniserregend" ein.

Das Außenministerium in Washington bezeichnete das Vorgehen der Militärführung als "abscheulich und brutal". Die Gewalt müsse umgehend beendet werden. Die US-Regierung reagierte mit ihrem Appell auf Berichte, wonach in einer Region mit überwiegend christlichen Bewohnern mindestens 100 Wohnhäuser sowie mehrere Kirchen von Soldaten niedergebrannt wurden. Die Hilfsorganisation "Save The Children" teilte mit, auch eines ihrer Büros sei zerstört worden. Zudem hätten die Soldaten schwere Waffen eingesetzt.



In Myanmar in Südostasien hatte das Militär Anfang Februar die Macht ergriffen und jeglichen Widerstand mit Gewalt zu unterdrücken versucht.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.