US-Außenminister Blinken hat die Militär-Regierung in Myanmar als "Terrorregime" bezeichnet.

Er sagte in Washington, die gewaltsame Niederschlagung von Protesten habe gezeigt, dass die Junta im Interesse einiger weniger das Leben von Menschen opfern wolle. Das mutige Volk von Myanmar lehne die Herrschaft der Militärs ab. Gestern war die Armee erneut in zahlreichen Städten und Regionen des Landes gewaltsam gegen Demonstrierende vorgegangen. Dabei sollen bis zu 110 Menschen getötet worden sein. Die Angaben lassen sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen. Im Internet sind Videos zu sehen, wie Soldaten mit scharfer Munition gezielt auf Menschen schießen. In Genf teilte das Büro des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte mit, man habe Berichte über Massenverhaftungen erhalten. Unter den Todesopfern und zahlreichen Verletzten seien auch Kinder.



Die Proteste richten sich gegen den Militärputsch Anfang Februar. Die Demonstrierenden fordern eine Rückkehr zur Demokratie und die Freilassung der entmachteten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.