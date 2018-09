Die USA haben die Verurteilung von zwei Journalisten in Myanmar kritisiert, die für die britische Nachrichtenagentur Reuters arbeiten.

Die amerikanische Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Haley, verlangte die sofortige Freilassung der Männer. Es sei klar, dass das Militär in Myanmar Gräueltaten begangen habe und es sei die Pflicht der Presse, Menschen zu informieren und Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen.



Die beiden Reporter waren des Verstoßes gegen Geheimhaltungsgesetze für schuldig befunden und zu jeweils sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden. Sie

hatten an einem Bericht über ein Massaker von Sicherheitskräften an der muslimischen Minderheit der Rohingya gearbeitet. Die Journalisten erklärten vor Gericht, Geheimdokumente weder erbeten noch wissentlich besessen zu haben.