Nach dem Militärputsch in Myanmar hat die US-Regierung dem südostasiatischen Land mit Sanktionen gedroht.

US-Präsident Biden rief die Armee in Myanmar auf, die Macht sofort wieder abzugeben und alle Festgenommenen freizulassen. Nach Jahren demokratischer Reformen hatte das Militär die Regierung gestürzt und den Ausnahmezustand ausgerufen. Dies geschah an dem Tag, an dem das neue Parlament seine Arbeit aufnehmen sollte. De-facto-Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi sowie zahlreiche hochrangige Politiker wurden festgesetzt. 24 Minister und Abgeordnete wurden ihrer Ämter enthoben und durch elf Militärvertreter ersetzt. Suu Kyi rief die Bevölkerung von Myanmar per Facebook zu Widerstand auf. Der Putsch dürfe nicht ohne Protest hingenommen werden.



Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen will sich in einer Dringlichkeitssitzung mit der Lage in dem Land befassen. Auch die Europäische Union und Bundesaußenminister Maas zeigten sich besorgt.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.