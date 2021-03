Die Vereinten Nationen haben die jüngste Gewalt gegen Demonstrierende in Myanmar verurteilt und mehr Unterstützung für die Protestierenden verlangt.

Die Sondergesandte für die südostasiatische Land, Schraner Burgener, erklärte, die internationale Gemeinschaft müsse zusammenstehen in Solidarität mit den Menschen und ihrem Streben nach Demokratie. Die anhaltende Brutalität von Polizei und Militär untergrabe die Aussicht auf Frieden und Stabilität.



Die Junta in Myanmar verhängte heute in Teilen von Yangon das Kriegsrecht. Im Staatsfernsehen hieß es, damit sollten die Sicherheit aufrechterhalten sowie Rechtsstaatlichkeit und Ruhe gewährleistet werden. Yangon, das frühere Rangun, ist die ehemalige Hauptstadt von Myanmar. Dort waren heute bei Einsätzen von Militär und Polizei gegen Demonstranten laut Medienberichten mindestens 15 Menschen getötet worden. Auch aus anderen Städten wurden Todesopfer gemeldet.



Die abgesetzte, im Untergrund agierende Zivilregierung rief zu weiteren Protesten gegen das Militärregime auf. Entsprechend äußerte sich der ehemalige Parlamentspräsident Than in einem Internet-Video. Than gehört der Partei der abgesetzten Regierungschefin Aung San Suu Kyi an.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.