Bei den Protesten gegen den Militärputsch in Myanmar hat es laut Berichten erneut Gewalt gegeben.

In der Stadt Bagan sollen Sicherheitskräfte erneut auf Teilnehmende von Demonstrationen geschossen haben - mit welcher Art von Munition, ist unklar. Auch aus Yangon werden Schüsse gemeldet. Hier sollen Menschen versucht haben, Polizisten und Soldaten daran zu hindern, in Krankenhäuser einzudringen, wo verletzte Demonstrantinnen und Demonstranten behandelt werden. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AP wurden viele Menschen verhaftet.



Für morgen haben Gewerkschaften in Myanmar zu einem landesweiten Streik aufgerufen. Ziel sei es, die Wirtschaft des Landes vollständig und langfristig stillzulegen, heißt es in ihrem Aufruf.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.