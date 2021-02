Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat sich vorerst nicht auf eine gemeinsame Haltung zum Militärputsch in Myanmar, dem früheren Birma, einigen können.

Die Vertreter Chinas und Russlands erklärten, sie hätten noch keine Instruktionen aus ihren jeweiligen Hauptstädten bekommen. Westliche Diplomaten werteten dies als Strategie, um eine Einigung zu verhindern uns zumindest zu verzögern. Sie betonten jedoch, die Verhandlungen gingen weiter.



Das Militär in Myanmar hatte vor zwei Tagen Regierungschefin Suu Kyi festgenommen und einen einjährigen Ausnahmezustand verhängt. Zur Begründung hieß es, es bestehe der Verdacht des Wahlbetrugs bei der Parlamentswahl im November. Beweise dafür wurden nicht vorgelegt.



Die Europäische Union forderte die sofortige Freilassung Suu Kyis und drohte den Verantwortlichen mit Sanktionen. Der Versuch, sich gewaltsam über den Willen der Menschen in Myanmar hinwegzusetzen, könne nicht hingenommen werden, heißt es in einer Erklärung der 27 Mitgliedstaaten.



Nach Angaben von ARD-Korrespondentin Bodewein sind in Myanmar das staatliche Fernsehen und Radio nach wie vor abgestellt. Allein Militär- und Unterhaltungssender seien zu empfangen. Jedoch funktioniere das Internet wieder. Bodewein betonte, derzeit habe sich Facebook als Protestplattform etabliert. Die Menschen wollten nicht auf der Straße demonstrieren, aus Sorge vor einem Einsatz des Militärs.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.