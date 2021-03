In Myanmar haben erneut in vielen Städten Menschen friedlich gegen die Militär-Machthaber demonstriert.

In Mandalay, der zweitgrößten Stadt des Landes, gingen kurz vor Sonnenaufgang mehrere hundert Demonstrierende auf die Straße, darunter viele Mediziner in weißen Kitteln. Auch buddhistische Mönche mit Kerzen hätten sich zu den Protestierenden gesellt, hieß es. Sicherheitskräfte griffen in Mandalay nicht ein.



In anderen Städten ging das Militär dagegen wieder mit Gewalt gegen Protestierende vor. In Monywa wurde ein Demonstrant getötet. Nach Angaben eines Arztes wurde er in den Kopf geschossen, als er half, Barrikaden zu errichten. Seit dem Putsch am 1. Februar wurden nach Angaben von Bürgerrechtlern fast 250 Menschen getötet.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.