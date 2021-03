In Myanmar sind auch heute wieder Gegner der Militärjunta auf die Straße gegangen.

In der größten Stadt Yangon sowie in zahlreichen anderen Städten versammelten sich die Menschen, wie in Videos und auf Fotos von Augenzeugen zu sehen war. Derzeit gibt es keine Berichte über Zusammenstöße mit Militärangehörigen.



Gestern waren mindestens zehn Demonstranten getötet worden. Allein in der Stadt Myaing gab es acht Tote, als Einheiten des Militärregimes auf die Menschen schossen. Einem UNO-Ermittler liegen Berichte vor, nach denen Sicherheitskräfte in Myanmar jüngst 70 Menschen getötet haben sollen. Großbritannien riet britischen Staatsbürgern angesichts der Gewalt zur Ausreise aus Myanmar. Südkorea kündigte an, die militärische Zusammenarbeit mit Myanmar auszusetzen und die Entwicklungshilfe für das Land zu überdenken.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.