In Myanmar setzen sich in allen Landesteilen die Proteste gegen den Militärputsch fort. So zogen in den beiden größten Städten des Landes, Yangon und Mandalay, sowie in der Hauptstadt Naypyitaw tausende Menschen durch die Straßen und forderten die Freilassung der festgesetzten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi.

Nach Korrespondentenberichten schlossen sich auch hunderte Beschäftigte von Regierungsbehörden den Protesten an. Berichte über Gewalt gab ees zunächst nicht. Ein Arzt berichtet allerdings, dass Soldaten die Kontrolle über ein Krankenhaus übernommen hätten, in dem gestern verletzte Demonstrierende behandelt wurden.

Auch Mönche demonstrieren

In Mandalay protestierten auch buddhistische Mönche gegen den Staatsstreich des Militärs. Im Osten von Myanmar, im Bundesstaat Kayah, marschierten Polizisten an der Seiten der Demonstrierenden. Auf einem Schild war zu lesen: "Wir wollen keine Diktatur".



Seit dem Wochenende reißen die Massenproteste in dem südostasiatischen Land nicht ab. Gestern hatten die Sicherheitskräfte erstmals mit Gewalt reagiert und Wasserwerfer und Gummigeschosse eingesetzt. Dabei soll Augenzeugenberichten zufolge scharf geschossen worden sein. Außerdem wurde in Myanmar wiederholt das Internet abgeschaltet.

