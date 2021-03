Youtube hat fünf Videokanäle des Militärs in Myanmar aus seinem Angebot entfernt.

Nach dem Militärputsch am 1. Februar hätten diese gegen Gemeinschaftsregeln und die Geschäftsbedingungen verstoßen, teilte das US-Unternehmen zur Begründung mit. Youtube hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten rund 20 Kanäle und mehr als 160 Videos von seiner Plattform entfernt - unter anderem wegen Hassreden, Spam und betrügerischen Praktiken.



Facebook hatte bereits Ende Februar alle Nutzerkonten der Armee in Myanmar gesperrt. Der Konzern begründete die Maßnahme mit dem gewaltsamen Vorgehen von Militär und Polizei gegen die Demonstrierenden.

