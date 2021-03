Nach der jüngsten Gewalt von Sicherheitskräften in Myanmar gegen Demonstranten ist die Zahl der Todesopfer gestiegen.

Die Gefangenenhilfsorganisation AAPP berichtet von mindestens 44 Toten, das Nachrichtenportal "Myanmar Now" sogar von 59. Fast 130 Demonstrierende wurden demnach verletzt. Die Polizei war in mehreren Städten erneut gegen Menschen vorgegangen, die gegen den Putsch der Armee protestierten. Die Militärführung verhängte das Kriegsrecht für Teile der Stadt Yangon, das ehemalige Rangun. Dort hatte es zuvor Brandanschläge auf mehrere Textilfabriken in chinesischem Besitz gegeben, bei denen nach Angaben der chinesischen Botschaft zahlreiche Arbeiter verletzt wurden. Über die Täter ist noch nichts bekannt.



Die Vereinten Nationen verurteilten die erneute Gewalt und verlangten mehr internationale Unterstützung für die Demonstrierenden. Die Sondergesandte für das südostasiatische Land, Schraner Burgener, erklärte, die Weltgemeinschaft müsse hier in Solidarität für die Menschen und ihr Streben nach Demokratie zusammenstehen.

