In Myanmar sind bei gewaltsamen Auseinandersetzungen vor einer Textilfabrik in Rangun zahlreiche Frauen verletzt worden.

Wie die Nachrichtenagentur AFP meldet, wurden 30 Frauen angegriffen, die dort nach einem Streik für ihre Wiedereinstellung demonstrierten. Die Arbeiterinnen der chinesischen Textilfabrik waren vor knapp zwei Monaten in den Streik getreten. Die meisten ihrer Forderungen wurden zwar erfüllt, die Firmenleitung weigerte sich aber, die Frauen wiedereinzustellen, die zum Streik aufgerufen hatten.



Der deutsche Discounter Lidl, der auch in der Fabrik fertigen lässt, kündigte eine Untersuchung der Vorfälle an.