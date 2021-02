In Myanmar haben erneut zehntausende Menschen gegen die Machtübernahme durch das Militär protestiert.

In der Metropole Rangun zogen die Demonstrierenden begleitet von Hupkonzerten tausender Autos durch die Straßen, wie Korrespondenten berichten. Sie forderten die Freilassung der vom Militär festgenommenen De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Auch aus anderen Städten wurden Kundgebungen gemeldet. Die Proteste wurden organisiert, obwohl die Militärjunta das Internet gesperrt hatte. Inzwischen soll es wieder zugänglich sein.



Bereits gestern hatte es in dem südostasiatischen Land Proteste gegeben. Die Armee hatte vor gut einer Woche die Macht übernommen und dies mit angeblichem Betrug bei den Parlamentswahlen im November begründet, die Suu Kyis Partei klar gewonnen hatte.



Papst Franziskus äußerte sich besorgt über die Lage in Myanmar. Diejenigen, die im Land die Verantwortung hätten, müssten sich jetzt für ein demokratisches Zusammenleben einsetzen, sagte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche.

