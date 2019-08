Im Nordosten von Myanmar haben Zusammenstöße zwischen Armee und Rebellen zahlreiche Menschen in die Flucht getrieben.

Die Nachrichtenagentur AFP berichtet, mehr als 2.000 Menschen hätten ihre Häuser im Bundesstaat Shan verlassen. AFP beruft sich auf örtliche zivilgesellschaftliche Organisation. Den Angaben zufolge ist die Lage in Shan eskaliert, nachdem Rebellen eine Militärakademie und Polizeiwachen angegriffen hätten. Dabei soll es sich laut Militär um Vergeltungsattacken für Drogenrazzien gehandelt haben.



In dem Bundesstaat kommt es nicht nur seit vielen Jahren zu Konflikten um mehr Autonomie. Laut AFP werden in der Region auch in großen Mengen Metamphetamine hergestellt. Erst am Wochenende wurden mehr als 750 Kilogramm der synthetischen Droge Crystal Meth sichergestellt - mit einem geschätzten Marktwert von mehr als 12,5 Millionen Dollar.