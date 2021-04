In Myanmar gehen die Sicherheitskräfte zunehmend auch gegen Kirchen vor.

Wie die Katholische Nachrichtenagentur unter Berufung auf den asiatischen Pressedienst UCA-News berichtet, führten bewaffnete Soldaten und Polizisten im Bistum Pathein Razzien in vier katholischen Kirchen sowie auf einem Friedhof durch. Sie sollen nach Regimegegnern gesucht haben. Bereits am Osterwochenende waren den Angaben zufolge unter anderem in Mandalay mehrere Kirchen von Katholiken, Baptisten und Anglikanern durchsucht worden. Bei einer der Razzien sollen Schüsse gefallen und zehn Menschen festgenommen worden sein.



Trotz der zunehmenden Gewalt gingen die Proteste gegen die Militärdiktatur am Morgen weiter. Dabei schossen Sicherheitskräfte nach Angaben des Nachrichtenportals Myanmar Now auf einen Demonstrationszug von buddhistischen Mönchen und Studierenden.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.