In Myanmar haben die Kämpfe zwischen Milizen von Putschgegnern und dem Militär Berichten zufolge die zweitgrößte Stadt des Landes, Mandalay, erreicht.

Wie der Nachrichtendienst Khit Thit meldet, umstellte die Armee ein Internat, in dem die kürzlich gebildete Volksbefreiungsfront von Mandalay ihr Lager aufgeschlagen haben soll. Die Miliz teilte auf ihrer Facebook-Seite mit, sie habe zurückgeschlagen. Über mögliche Opfer wurde zunächst nichts bekannt.



Seit dem Militärputsch Anfang Februar haben sich in mehreren Landesteilen bewaffnete Gruppen gebildet, um sich gegen die Machtübernahme zur Wehr zu setzen. Bislang kam es überwiegend in kleineren Orten und ländlichen Gebieten zu Kämpfen.

