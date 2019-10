Die Zahl der Lungenerkrankungen und Todesfälle in den USA, die mit dem Rauchen von E-Zigaretten in Verbindung gebracht werden, ist weiter deutlich gestiegen.

Wie die US-Gesundheitsbehörde CDC mitteilte, wurden inzwischen 18 Todesfälle nach solchen Lungenerkrankungen registriert. Die Zahl der Kranken stieg innerhalb der vergangenen Woche um weitere 275 Fälle auf 1080. "Wir glauben, dass es viele verschiedene gefährliche Inhaltsstoffe in E-Zigaretten-Produkten gibt, die die Lunge in unterschiedlicher Weise schädigen können", sagte die CDC-Expertin Anne Schuchat der Nachrichtenagentur AFP.



Die Behörde geht dem Verdacht nach, dass die Erkrankungen von dem Cannabis-Wirkstoff THC verursacht worden sein könnten. Mehr als drei Viertel der 578 befragten Patienten gaben an, dass in den von ihnen benutzten Rauchgeräten dieser Stoff enthalten gewesen sei.