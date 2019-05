Der Naturschutzverband Nabu hat seine bundesweite Insektenzählung gestartet.

Bis Mitte August sollen die Menschen wieder Insekten in Gärten, auf Bäumen, an Flüssen, aber auch auf Balkonen und unter Steinen beobachten und melden. Im Fokus stehen vor allem 16 Arten, die hierzulande häufig vorkommen, darunter das Tagpfauenauge, die Steinhummel und der Siebenpunkt-Marienkäfer.



Die Daten werden vom Nabu ausgewertet und veröffentlicht. Im vergangenen Jahr beteiligten sich 18.000 Menschen am sogenannten Insektensommer. In Deutschland gibt es nach Schätzungen rund 33.000 Insektenarten.