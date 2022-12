Nach Fisch-Katastrophe

Die Oder ist Grenzfluss zwischen Polen und Deutschland. In dem Fluss ist es zu einem massiven Fischsterben gekommen. (Frank Hammerschmidt/dpa)

Zur Begründung sagte Nabu-Präsident Krüger, der Preis stehe stellvertretend für die kritische Situation an vielen anderen Flüssen in Deutschland. An der Oder waren im Sommer auf polnischer und deutscher Seite schätzungsweise mindestens 360 Tonnen Fische verendet. Experten gehen davon aus, dass Salz in den Fluss eingeleitet worden war. Weitere Gründe, die zur Umweltkatastrophe führten, waren demnach Niedrigwasser, hohe Temperaturen und die Bildung einer giftigen Algenart. Der Verursacher der Einleitungen wurde bis heute nicht ermittelt.

Mit dem "Dinosaurier des Jahres", einer 2,6 Kilogramm schweren Nachbildung einer Riesenechse, zeichnete der Nabu von 1993 bis 2019 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus, die sich nach Ansicht des Nabu durch rückschrittliches Engagement in Sachen Natur- und Umweltschutz hervorgetan haben. Seit 2020 werden nicht mehr Personen, sondern konkrete Projekte ausgezeichnet.

Im vergangenen Jahr ging der Negativ-Preis an die Stadt Emden. Dort sollen auf 77 Hektar Feuchtwiesen neue Wohnhäuser entstehen.

Preisträger 2020 war das Autobahnprojekt A26 Ost.

