Das Ultimatum der USA läuft eigentlich erst morgen ab - doch offenbar will Washington schon heute den US-Ausstieg aus dem INF-Abrüstungsvertrag mit Russland ankündigen. Dies berichten übereinstimmend die Nachrichtenagenturen dpa und AP. Demnach könnte Außenminister Pompeo die Entscheidung am Nachmittag europäischer Zeit bekanntgeben.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurden die NATO-Verbündeten gestern über den bevorstehenden Schritt informiert. Das Militärbündnis plane bereits eine Erklärung zur Unterstützung Washingtons, schreibt dpa.



Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hardt, rief die NATO zur Geschlossenheit auf. Er habe den Eindruck, dass der russische Präsident Putin versuche, das Militärbündnis zwischen Europa und den USA zu spalten, sagte Hardt im Deutschlandfunk. Es wäre politisch verheerend, wenn ihm dies gelänge. Die nächsten Monate sollten für gemeinsame Gespräche mit Moskau genutzt werden, damit das Abkommen erhalten bleibe.

Gegenseitige Vorwürfe

Der 1987 geschlossene INF-Vertrag zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion sieht die Abschaffung nuklear bestückbarer Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite zwischen 500 und 5.000 Kilometern vor. Die USA und die Nato sind davon überzeugt, dass Russland das Abkommen mit einem neuen Raketensystem verletzt. Washington hatte Moskau ein Ultimatum von 60 Tagen gesetzt, um die Zerstörung der Raketen zuzusagen. Russland weist die Vorwürfe zurück und bezichtigt seinerseits den Westen, gegen den Vertrag zu verstoßen.



Nach Ansicht des Leiters der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, Perthes, geht es dabei nur vordergründig um bestimmte Waffensysteme. Die USA und Russland seien vielmehr unglücklich, dass sie in ihrer Waffenentwicklung und -aufstellung durch Verträge behindert würden, an die Länder wie China, Indien oder der Iran nicht gebunden seien.



Der Streit um den INF-Vertrag beschäftigt heute auch den Deutschen Bundestag. Auf Antrag der Linksfraktion findet eine Aktuelle Stunde dazu statt.