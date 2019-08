Der russische Oppositionspolitiker Nawalny ist nach 30 Tagen aus der Haft entlassen worden.

Nawalny sagte nach seiner Freilassung in Moskau, die zahlreichen Festnahmen bei den Protesten in den vergangenen Wochen zeigten lediglich, dass die Behörden extreme Angst hätten. Das Vorgehen könne die Demonstrationen jedoch nicht aufhalten.



Der Kreml-Kritiker war zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil er zu einer nicht genehmigten Demonstration für freie und faire Regionalwahlen in Moskau aufgerufen hatte.