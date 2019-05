Der CDU-Bundestagsabgeordnete Amthor wehrt sich nach abfälligen Äußerung über Muslime gegen Darstellungen, er sei rassistisch.

Es sei falsch und böswillig, dies zu tun, um eine Empörungswelle auszulösen, teilte der 26-Jährige mit. Für seine Äußerungen am Tag der Deutschen Einheit habe er sich bereits vor über einem halben Jahr entschuldigt. Nachdem ein Videoausschnitt mit seinen Aussage gestern erneut in den Sozialen Medien hochgekommen war, warf ihm unter anderem die Berliner Staatssekretärin Chebli von der SPD Rassismus vor und forderte Reaktionen von CDU-Parteichefin Kramp-Karrenbauer und Unionsfraktionschef Brinkhaus. Dabei zog Chebli selbst Vorwürfe auf sich, weil sie in ihrer Kritik an Amthor einen Bezug zum Vernichtungslager Auschwitz eingebaut hatte. Amthor bat im Laufe des Tages gegenüber mehreren Medien noch einmal um Entschuldigung für seine Äußerungen.



In dem Film "Wie ticken junge Bundestagsabgeordnete der AfD und CDU?" des Reportage-Netzwerks "Y-Kollektiv", ist Amthor auf dem Marktplatz einer Kleinstadt im Gespräch mit Bürgern zu sehen. Nach dem Singen der deutschen Nationalhymne ist zu hören, wie er sagt: "Hier ist keiner von uns Moslem, der das jetzt nicht singen kann." Als einer der Bürger freudig darauf reagiert, und dabei das Wort "Ölaugen" fällt, sieht man Amthor fröhlich lachen.



Der Deutschen Presse-Agentur sagte der CDU-Politiker, in der Situation habe er "unangebracht reagiert". Amthor verwies darauf, dass die Situation zu einer Zeit spielte, in der viele darüber diskutiert hätten, ob Nationalspieler wie Mesut Özil die Nationalhymne mitsingen müssen oder nicht.