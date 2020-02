US-Präsident Trump hat angekündigt, sich mit führenden Vertretern der afghanischen Taliban zu treffen.

Dies werde in nicht so ferner Zukunft geschehen, sagte Trump in Washington. Zugleich betonte er, der vereinbarte Abzug der US-Truppen aus Afghanistan beginne sofort. Falls die Taliban ihre Zusagen nicht einhielten, werde man jedoch mit Macht zurückkehren.



In Katar hatten der US-Sondergesandte Khalilzad und der politische Führer der Taliban, Baradar, ein Abkommen unterzeichnet. Die USA sichern darin zu, ihre Truppen binnen 14 Monaten vollständig abzuziehen. Die Taliban verpflichten sich, Terrorgruppen keinen Schutz zu gewähren und mit der Regierung in Kabul Friedensgespräche aufzunehmen.



UNO-Generalsekretär Guterres begrüßte das Abkommen als einen bedeutenden Schritt, um eine dauerhafte politische Lösung für Afghanistan zu erreichen. In Berlin sprach Außenminister Maas von einer lang ersehnten Chance auf einen Friedensprozess. Entscheidend sei nun, dass die Taliban die Gewalt weiter reduzierten. Über das Abkommen hatten die USA mehr als eineinhalb Jahre verhandelt.