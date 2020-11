Die Linkspartei will ihren abgesagten Parteitag nach Informationen des Magazins "Der Spiegel" im Februar nachholen.

Vorgesehen ist demnach keine zentrale Präsenzveranstaltung, sondern eine Versammlung, die gleichzeitig an verschiedenen Orten in kleinerem Rahmen stattfindet. Der gesamte Vorstand soll dabei neu gewählt werden. Die amtierenden Vorsitzenden Kipping und Riexinger treten nicht erneut an. Aussichtsreiche Kandidaten für die neue Doppelspitze sind die hessische Fraktionsvorsitzende Wissler und die thüringische Landesvorsitzende Henning-Wellsow.



Ende Oktober hatten die Linken wegen der Corona-Pandemie ihren Parteitag in Erfurt abgesagt, nur wenige Tage vor dem geplanten Beginn.

