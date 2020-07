Gut sechs Monate nach dem Abschuss einer ukrainischen Passagiermaschine im Iran mit 176 Toten haben internationale Experten mit der Auswertung der Flugschreiber begonnen.

Wie die französische Zivilluftfahrtbehörde mitteilte, untersuchten sie zunächst in einem Labor bei Paris den Stimmenrekorder aus dem Cockpit. An den Auswertungen sind nach französischen Angaben unter anderem Spezialisten aus Frankreich, den USA, Kanada, Großbritannien und Schweden beteiligt. Die Leitung hat der Iran.



Das ukrainische Passagierflugzeug war am 8. Januar kurz nach dem Start am Flughafen von Teheran abgestürzt. Das iranische Militär räumte später ein, dass die Maschine wegen "menschlichen Versagens" abgeschossen worden sei. Unter den Todesopfern waren vor allem iranische und kanadische Staatsbürger.