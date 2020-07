Der Iran hat die Flugschreiber einer ukrainischen Passagiermaschine zur Auswertung nach Frankreich geschickt.

Das Flugzeug war im Januar in der Nähe von Teheran von der iranischen Luftwaffe abgeschossen worden. Dabei kamen 176 Menschen ums Leben, die meisten von ihnen waren Kanadier. Die iranischen Revolutionsgarden übernahmen die Verantwortung und gaben an, die Passagiermaschine versehentlich abgeschossen zu haben.



Bereits mehrfach hatte die kanadische Regierung den Iran aufgefordert, die Blackboxes zur Auswertung an die Ukraine oder an Frankreich zu übergeben. Wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Flugausfällen hatte sich das Vorhaben aber verzögert.