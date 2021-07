In der CDU wird weiter darüber diskutiert, ob die jüngsten Äußerungen des Bundestagskandidaten Maaßen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk Konsequenzen haben sollten.

Der Vorsitzende des Arbeitnehmerflügels in der Unionsfraktion, Schummer, forderte die Thüringer Kreisverbände auf, sich von Maaßens Kandidatur zu distanzieren und ihm das Vertrauen zu entziehen. Schummer sagte der Funke Mediengruppe, Maaßens unreflektierte Äußerungen machten jedes Interview zu einer rollenden Kanonenkugel auf einem Schiffsdeck.



Maaßen hatte den öffentlich-rechtlichen Medien einen Linksdrall vorgeworfen und gefordert, die Biographien einiger Redakteure, etwa bei der Tagesschau, zu überprüfen. In der Folge legte ihm etwa der niedersächsische CDU-Landeschef Althusmann einen Parteiaustritt nahe. Dem schloss sich nun auch der nordrhein-westfälische Europa-Abgeordnete Radtke an. Er forderte Maaßen auf, seine Kandidatur für das Direktmandat im Bundestag aufzugeben und die Partei zu verlassen. SPD und Grüne verlangen eine Positionierung von CDU-Chef Laschet.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.