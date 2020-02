Der Streit in der CDU um den Umgang mit der rechtspopulistischen AfD hat zu einem Zerwürfnis zwischen CDU-Politikern in Sachsen-Anhalt geführt.

Der Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Anhalt, de Vries, kündigte mit sofortiger Wirkung seine bisherige Bürogemeinschaft mit dem CDU-Fraktionsvize im Landtag, Zimmer. Dieser hatte sich für eine Annäherung an die AfD ausgesprochen mit den Worten: "Ich kann keine 25 Prozent der Wählerinnen und Wähler einfach vor den Kopf stoßen und sagen, mit euren Vertretern rede ich nicht." In Sachsen-Anhalt sitzt die AfD mit 25 Prozent der Stimmen im Landtag.



De Vries meinte, mit dieser Äußerung sei das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht. Er verwies zudem auf eine von Zimmer mit verfasste "Denkschrift", in der gefordert wird, das "Nationale mit dem Sozialen" wieder zu vereinen.



Zimmer war für seine Aussage in der Sendung "Berlin direkt" auch von anderen Parteikollegen kritisiert worden, unter anderem von Fraktionschef Borgwardt und dem CDU-Landesvorsitzenden Stahlknecht. Dieser verlangte von Zimmer, sich an die Parteilinie zu halten oder Konsequenzen zu ziehen.