Nach dem tödlichen Brand im Kreefelder Affenhaus hat der Verband der Zoologischen Gärten Kritik an der Tierhaltung in Zoos zurückgewiesen.

Die stellvertretende Geschäftsführerin Julia Kögler sagte im Deutschlandfunk, natürlich könne man auch Menschenaffen artgerecht halten. Zoos seien zwar Ersatzlebensräume. Diese seien aber gut strukturiert für die Tiere, böten ihnen ausreichend Platz und sorgten auch dafür, dass sie ihre Sozialstruktur, wie sie in der Natur vorkomme, dort ausleben könnten. Wichtig sei zum Beispiel, die natürlichen Verhaltensweisen der Tiere anzuregen, etwa über die Futtersuche: "Das heißt, Menschenaffen werden auch dazu angeregt, zum Beispiel Futter aus Holzstangen raus zu angeln und ihre natürliche Intelligenz zu benutzen, so wie es in der Natur auch passiert."



Kögler betonte weiter, dass zoologische Gärten strengen Auflagen durch das Tierschutzgesetz und einer entsprechenden stetigen behördlichen Kontrolle unterlägen. Mehr als 35 Millionen Zoobesucher jedes Jahr zeigten, dass es eine hohe Akzeptanz gebe, bedrohte Tiere auch anzusehen. Zoos seien wichtige Bildungsorte.