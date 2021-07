In der Debatte um eine angemessene Würdigung der aus Afghanistan zurückgekehrten Soldaten mehren sich die Stimmen nach einer öffentlichen Zeremonie.

Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Otte, sagte im Deutschlandfunk (Audio), es wäre besser gewesen, die Soldaten bei ihrer Ankunft mit militärischen Ehren zu empfangen. Deshalb müsse es nun einen öffentlichen Appell geben, um den schwierigen Einsatz zu würdigen. Der CDU-Politiker nannte als Beispiel den Platz vor dem Reichstagsgebäude. Wichtig sei, dass viele Soldaten daran teilnehmen könnten.



Der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, Wüstner, sagte der Funke Mediengruppe, die Politik habe schon bei der Begrüßung in der Heimat so gut wie alles falsch gemacht. Das gelte für die Umstände des sogenannten "stillen Empfangs" ebenso wie für die Kommunikation danach. Nun müssten zumindest Ort und Durchführung des für Ende August geplanten Appells in Berlin zügig geklärt werden. Es sei erforderlich und der Sache angemessen, dass sich Kanzlerin Merkel und Bundestagspräsident Schäuble schnellstens darüber einigten.



Bislang plant das Verteidigungsministerium lediglich einen Großen Zapfenstreich auf dem eigenen Gelände im Bendlerblock.



Mit Blick auf die afghanischen Ortskräfte, die für die Bundeswehr gearbeitet haben, betonte CDU-Politiker Otte, man werde sich um die früheren Mitarbeiter und ihre Familien kümmern. In einem ordentlichen Verfahren werde festgestellt, inwieweit eine Gefährdung vorliege. Hier sei das Bundesinnenministerium gefordert, einen gangbaren Weg zu finden.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.