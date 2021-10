Der sächsische Verfassungschutz hat vor weiteren Aktionen von Rechtsextremisten an der deutsch-polnischen Grenze gewarnt.

Der Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz, Christian, betonte, das Gewaltmonopol liege beim Staat und nicht bei Verfassungsfeinden. Derzeit rufe die rechtsextremistische Partei Freie Sachsen zu einer Versammlung auf der Autobahn 4 auf. Der Landkreis Görlitz verhängte ein Demonstrationsverbot.



Im brandenburgischen Guben war die Polizei am Sonntag gegen die Teilnehmer von sogenannten Grenzgängen vorgegangen. Eine rechtsextreme Splitterpartei hatte ihre Anhänger bundesweit dazu aufgerufen, sich an der Aktion gegen Flüchtlinge an der deutsch-polnischen Grenze zu beteiligen.



Seit August versuchen tausende Migranten - meist aus dem Nahen Osten und Afrika -, die polnische Grenze von Belarus aus zu überqueren. Die EU vermutet, dass die belarussischen Behörden als Vergeltung für Sanktionen Migranten gezielt ins Land holen und an die Grenzen schleusen.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.