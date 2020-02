Die Kinderhhilfsorganisation der Vereinten Nationen, UNICEF, hat sich vom Semperopernball distanziert.

Man sei gemeinsam mit seiner Botschafterin Eva Padberg zu dem Entschluss gekommen, in diesem Jar nicht an der Veranstaltung teilzunehmen, heißt es in einer Mitteilung. Die Heftigkeit und Unversöhnlichkeit, mit der in den vergangenen Tagen über die Veranstaltung gesprochen worden sei, überlagere zusehends das Ziel von UNICEF, dort viele Menschen über den Einsatz für Kinder informieren zu können.



Die Reihe von Absagen für den umstrittenen Semperopernball reißt damit nicht ab. Padberg erklärte, sie habe sich sehr auf den Semperopernball gefreut. Wegen der Geschehnisse der vergangenen Tage werde sie jedoch morgen in Dresden nicht vor Ort sein



Ausgelöst wurde die massive Kritik an der Veranstaltung durch eine Preisvergabe an Ägyptens Staatschef al-Sisi. Inzwischen hat der Opernballverein die Auszeichnunge rückgängig gemacht. Mehrere Prominente hatte ihr Teilnahme bereits abgesagt, darunter die zunächst als Moderatorin engagierte Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers. Die MDR, der den Ball live überträgz, will die künftige Zusammenarbeit mit den Veranstaltern prüfen. Auch Stadt und Oper kündigten mit Blick auf die Zukunft Konsequenzen an.



Dem ägyptischen Präsidenten, der nach einem Militärputsch an die Macht kam, werden schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen.