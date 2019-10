Der Münchner Kardinal Marx hat einer Abschaffung des Zölibats eine Absage erteilt.

Das werde nicht geschehen, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz in München auf einer Bilanzveranstaltung zur Amazonas-Synode. Diese war am Wochenende im Vatikan zu Ende gegangen. Auf der Synode hatten sich die katholischen Bischöfe dafür ausgesprochen, in Ausnahmefällen verheiratete Männer für das Priesteramt zuzulassen. Grund ist der eklatante Priestermangel in der Region. Eine allgemeine Aufhebung des Zölibats, also der Ehelosigkeit von Priestern, ist mit dem Vorstoß aber nicht verbunden.



Marx sagte, er sei diesbezüglich ein wenig unglücklich über die Diskussion in Deutschland gewesen. Die Amazonas-Synode dürfe nicht für deutsche Interessen instrumentalisiert werden. Eigentlich sei es dort um die Rettung der Welt gegangen.