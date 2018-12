Im Brustton tiefster Überzeugung verkündete ein syrischer General im Staatsfernsehen, dass Manbidsch nun wieder unter Kontrolle der syrischen Armee sei; über der Stadt im Norden des Landes, unweit der türkischen Grenze, wehe jetzt die Nationalflagge. Mit dem Einmarsch sei man einem Aufruf von Bewohnern gefolgt, so der Sprecher.

Doch wenige Stunden später kamen Zweifel an dieser Darstellung auf. So berichteten Menschen aus Manbidsch, sie hätten bisher noch keine syrischen Soldaten gesehen. Und die für gewöhnlich gut unterrichtete Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte gab an, Assads Armee habe lediglich Positionen am Stadtrand bezogen. Keinen Zweifel gibt es jedoch daran, dass die kurdische Miliz YPG, die Manbidsch bisher kontrollierte, die syrische Regierung aufgefordert hat, die Stadt zu übernehmen.

Kurdische YPG bittet syrische Regierung um Unterstützung

In einem Tweet der YPG hieß es, es gehe darum, Manbidsch vor einem türkischen Einmarsch zu schützen. Dass die YPG die Stadt aufgibt, ist eine direkte Folge der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, alle amerikanischen Soldaten aus Syrien abzuziehen. Die etwa 2.000 Mann – Spezialkräfte und Ausbilder – unterstützten die Kurden beim Kampf gegen den IS. Den Kurden war sofort klar, was Trumps Abzugsbefehl für sie bedeutet. Ohne die Rückendeckung durch die Amerikaner sind sie zu schwach, um einrückenden türkischen Truppen Paroli zu bieten. Deshalb wollen sie Milizionäre nach Osten verlegen, in Gebiete, die ihnen wichtiger sind. Die Einladung der YPG an die syrische Armee stellt keinen Frontenwechsel dar.

Syrische Kurden hoffen auf Autonomie

Die syrischen Kurden begriffen sich nie als Teil der bewaffneten Opposition gegen Assad. Während des Krieges ging man sich in der Regel aus dem Weg. Das Ziel der syrischen Kurden heißt hingegen Rojava – so nennen sie die von ihnen kontrollierten Gebiete im Nordosten. Und sie hoffen, dass ihnen Assad für Rojava eine weitgehende Autonomie gewährt.

Bereits vor Monaten hatten die Kurden zugesagt, ihre Kämpfer aus Manbidsch abzuziehen, hielten das Versprechen aber nicht ein. Die Stadt jetzt aufzugeben, ist also keine allzu große Niederlage für sie, sondern stand früher oder später ohnehin an. Ob in den kommenden Tagen und Wochen nun zumindest den Menschen in Manbidsch ein türkischer Einmarsch erspart bleibt, muss sich erst noch zeigen. Das hängt unter anderem davon ab, ob Assad tatsächlich die volle Kontrolle über die Stadt übernimmt. Erst wenn er das glaubhaft beweisen kann, hat Manbidsch eine Chance, von weiterer Gewalt verschont zu werden. Mit der Aufgabe der Stadt nehmen die Kurden der Türkei also einen Grund, diese anzugreifen.