Ein Gefängnis in Oleniwka in der Ostukraine wurde angegriffen. Moskau und Kiew beschuldigen sich gegenseitig, dafür verantwortlich zu sein. (-/AP/dpa)

Dabei wurden Dutzende ukrainische Kriegsgefangene getötet. Das Internationale Rote Kreuz hatte gestern Zugang zu dem Gelände gefordert. Beide Kriegsparteien beschuldigen sich gegenseitig, den Angriff durchgeführt zu haben. Der ukrainische Präsident Selenskyj warf Moskau Kriegsverbrechen vor. Nach russischer Darstellung wurde das Gebäude dagegen von einem Mehrfachraketenwerfer des Typs "Himar" getroffen, den die USA an die Ukraine geliefert haben. Das Gefängnis liegt im Ort Oleniwka in der von pro-russischen Separatisten kontrollierten Region Donezk. Russischen Angaben zufolge befanden sich 193 ukrainische Soldaten in dem Gebäude. Der ukrainische Militärgeheimdienst teilte mit, es hätten sich nur Gefangene aus dem Azovstal-Stahlwerk in Mariupol in dem Gefängnis befunden. Wachleute aus der sogenannten Volksrepublik Donezk seien hingegen nicht unter den Opfern des Beschusses. Selenskyj forderte inzwischen die Bewohner rund um Donezk auf, das Gebiet zu verlassen.

